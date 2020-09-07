Oğlunu evlendirdiği nikah tepki çeken vekil kendini savundu: Pişman değilim,oğlumu evlendirdim

Koronavirüs salgının yayılmasında baş sebep olarak gösterilen düğünlerde tedbirlere uyulmaması dikkat çekiyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle düğünlerin süresi 1 saat ile sınırlı tutulmuş maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarılar yapılmıştı. Ancak önceki gün AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu Hasan Hüseyin Yaman’ın Rümeysa Telli ile hayatını birleştirdiği nikah töreni kurallara uyulmaması nedeniyle sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.

KURALLAR YOK SAYILDI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İzmit Körfezi ve Osman Gazi Köprüsü manzaralı Karayolları Tesislerindeki nikâh törenine 1500 kişi katıldı, 63 garson görev yaptı. Pandemi kurallarının yok sayıldığı törende kısıtlamaların ihlal edilmesi, yiyecek ve içecek ikramı yapılması, toplu görüntü veren takı töreni ve fotoğraf çekimleri ve süre sınırının aşılması tepkilere yol açtı.

"BİR YEMEK YEDİRMEDEN YOLLADI" DERLER

Konuya ilişkin olarak Hürriyet Gazetesine konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman,"Pişman değilim, oğlumu evlendirdim. Pandemi kurallarına da uydum. Hatta, davet etmek için aradığımda Sağlık Bakanımıza da bilgi verdik. O zaman yasak yoktu. Nikâh töreninin yapıldığı alan 10 dönümlük bir arazi. Girişte iki arkadaşımız gelen herkesin ateşini ölçtü. Maskesiz kimseyi içeri almadık. 15 kişilik masalara en fazla 5-6 kişi oturttuk. Kalabalık olmasın diye arkadaşlarımı bile davet etmedim. Duyup gelenler oldu. Gelene ‘gelme’ diyemem ki. Nikâh bir saat 15 dakika sürdü. Yani 15 dakika aştık sadece. O da gelin ve damatla fotoğraf çektirmek isteyenler nedeniyle oldu. Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. (Gülerek) Ben Ağrılıyım, yapmasan, ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derler.” ifadelerini kullandı.