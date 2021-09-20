Oğlunu kurtarmak için kanala atladı! Kendi canından oldu
Diyarbakır Yenişehir’de kanala düşen oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba boğularak can verdi.
Yenişehir ilçesi Dokuz Çeltik Mahallesi hafriyat bölgesinde gerçekleşen olayda 44 yaşındaki çiftçi Tuncay İskenderoğlu, iddia edildiğine göre çocuğunun kanala düştüğünü gördü ve kurtarmak amacıyla suya kendini attı.
ÇOCUK SUDAN ÇIKTI
Bir müddet sonra yaralı olarak sudan çıkan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba İskenderoğlu ise can verdi.
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Çevrede bulunanların ihbar etmeleri üzerine olay bölgesine gelen Diyarbakır AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve DİSKİ ekipleri tarafınca gerçekleşen iki saatlik kurtarma çalışmaları sonucunda İskenderoğlu’nun cansız bedeni sudan çıkarıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı çocuğun tedavisi devam ediyor. Babanın cansız bedeni ise morga nakledildi.