Oğlunu kurtarmak için kanala atladı! Kendi canından oldu

Yenişehir ilçesi Dokuz Çeltik Mahallesi hafriyat bölgesinde gerçekleşen olayda 44 yaşındaki çiftçi Tuncay İskenderoğlu, iddia edildiğine göre çocuğunun kanala düştüğünü gördü ve kurtarmak amacıyla suya kendini attı.

ÇOCUK SUDAN ÇIKTI

Bir müddet sonra yaralı olarak sudan çıkan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba İskenderoğlu ise can verdi.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Çevrede bulunanların ihbar etmeleri üzerine olay bölgesine gelen Diyarbakır AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve DİSKİ ekipleri tarafınca gerçekleşen iki saatlik kurtarma çalışmaları sonucunda İskenderoğlu’nun cansız bedeni sudan çıkarıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı çocuğun tedavisi devam ediyor. Babanın cansız bedeni ise morga nakledildi.