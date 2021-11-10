Öğrenci servis aracı halk otobüsüne çarptı: Öğrencilerinde içinde olduğu çok sayıda yaralı var

Talihsiz kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilinde bulunan Şehirgösteren Mahallesi'ndeki Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen servis aracı, halk otobüsü ile karşı karşıya gelerek çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle halk otobüsü devrilirken, kazada, çoğu öğrenci 14 kişi hafif yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırdı.

"HALK OTOBÜSÜ OKULA DOĞRU GELİYORDU"

Tedavisi devam eden yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya şahit olan Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Cihan Gürbüz, "Halk otobüsü okula doğru geliyordu. Yol eğimli olduğu için servis duramayıp yandan otobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs devrildi ve arkadaşlarımız yaralandı. Sonra ambulanslar gelip yaralıları hastaneye götürdü" dedi.