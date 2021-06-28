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Öğrenciler sınavda, veliler okul bahçelerinde ter döktü! YKS stresine belediye ekipleri yetişti

Tuzla'da YKS sınavına giren öğrenci ve velilerin heyecanı Tuzla Belediye tarafından paylaşıldı. Sınava giren öğrencilere hijyen setleri dağıtılırken, okul bahçesinde gergin bekleyiş sürdüren ailelere de içecek ikramında bulunuldu.

Öğrenciler sınavda, veliler okul bahçelerinde ter döktü! YKS stresine belediye ekipleri yetişti

Öğrencilerin heyecanla beklediği gün gelip çattı. Öğrenciler sınavda aileleri ise okul bahçesinde ter döktü. Tuzla'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi öncesinde öğrencilere hijyen malzemeleri ve kırtasiye malzemelerinden oluşan set hediye edildi. Okulların bahçesinde sınava giren çocuklarını bekleyen ailelere de kumanya ve çay ikramı yapıldı.

Öğrenciler sınavda, veliler okul bahçelerinde ter döktü! YKS stresine belediye ekipleri yetişti

ÇOCUKLARINI BEKLEYEN AİLELERE İKRAM YAPILDI

Bir senedir sınava hazırlanan öğrenciler, Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soruda ter döktü. Tuzla Belediyesi de Tuzla’da bulunan okullarda sınava giren öğrencilere sınav öncesinde kumanya, hijyen malzemeleri ve kırtasiye malzemelerinden oluşan set hediye etti. Okulların bahçesinde sınava giren çocuklarını bekleyen ailelere de kumanya ve çay ikramı yapıldı.

Öğrenciler sınavda, veliler okul bahçelerinde ter döktü! YKS stresine belediye ekipleri yetişti

"GELECEĞİMİZ SİZLERİN GAYRETİ İLE ŞEKİLLENECEK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gireceğiniz sınavlar hayatınızın ne sonu ne de başlangıcı olacaktır. Hayatın bir maraton olduğunu ve ömür boyunca yüzlerce fırsatla karşılaşacağınızı sakın unutmayınız. Bir yıl boyunca çalıştınız, gayretler gösterdiniz. Aileleriniz sizlere hep destek oldular. YKS’ye giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Unutmayın, geleceğimiz sizlerin gayretleri ile şekillenecek” dedi.

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