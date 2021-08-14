Öğrencileri geziye götüren minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda kişi yaralandı!

Kayseri'nin Sarız ilçesinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 46 S 0773 plakalı içinde Kur'an kursu öğrencileri olduğu minibüs Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Bostanlık mevkisinde şarampole devrildi.

Öğrencilerin İstanbul'a geziye gittikleri öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan bazı yaralılar, buradaki ilk müdahale sonrası helikopter ambulansla kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.