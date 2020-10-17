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Öğrencisi ile ilişkiye giren okul terapistinin lisansı iptal edildi!

ABD'nin New Jersey eyaletinde 40 yaşındaki Tara Cardinale isimli kadın, terapistlik görevi yaptığı okulda, 17 yaşındaki öğrencisiyle iki defa ilişkiye girdi. Cardinale' nin terapistlik lisansı için geçici olarak iptal edilme kararı verilirken, tutuklu olarak yargılanıyor.

Öğrencisi ile ilişkiye giren okul terapistinin lisansı iptal edildi!

Tara Cardinale isimli kadın terapist ABD'nin New Jersey eyaletinde görev aldığı okulda, 17 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girdi. Tara, kendisine danışmanlık için gelen 17 yaşındaki öğrencisini sınıfta öptü. Cinsel içerikli mesajlar yolladığı öğrenciyi iki kez evine götürüp cinsel ilişkiye girdi.

Öğrencisi ile ilişkiye giren okul terapistinin lisansı iptal edildi!

İLİŞKİYE GİRDİĞİ ÖĞRENCİ İTİRAF ETTİ

Eyalet Polisi, tarafından ifadesi alınan ve ismi açıklanmayan erkek öğrenci, öğretmeni ile ilişkiye girdiğini itiraf etti. Verilen ifade sonucu Tara Cardinale  tüm suçlamaları kabul etti. Tutuklu yargılanan Tara'nın davanın gidişatı açısından terapistlik lisansı geçici olarak iptal edildi.



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