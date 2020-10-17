Öğrencisi ile ilişkiye giren okul terapistinin lisansı iptal edildi!

Tara Cardinale isimli kadın terapist ABD'nin New Jersey eyaletinde görev aldığı okulda, 17 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girdi. Tara, kendisine danışmanlık için gelen 17 yaşındaki öğrencisini sınıfta öptü. Cinsel içerikli mesajlar yolladığı öğrenciyi iki kez evine götürüp cinsel ilişkiye girdi.

İLİŞKİYE GİRDİĞİ ÖĞRENCİ İTİRAF ETTİ

Eyalet Polisi, tarafından ifadesi alınan ve ismi açıklanmayan erkek öğrenci, öğretmeni ile ilişkiye girdiğini itiraf etti. Verilen ifade sonucu Tara Cardinale tüm suçlamaları kabul etti. Tutuklu yargılanan Tara'nın davanın gidişatı açısından terapistlik lisansı geçici olarak iptal edildi.