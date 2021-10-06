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Öğrencisiyle birden fazla kez ilişkiye giren öğretmen tutuklandı! Erkek çocuğunun telefonunda öğretmenin çıplak fotoğrafları çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde bir öğretmenin 14 yaşındaki erkek öğrencisiyle birden fazla kez cinsel ilişkiye girdi. Öğrencinin telefonunda öğretmenin çıplak fotoğrafları bulundu. Gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öğrencisiyle birden fazla kez ilişkiye giren öğretmen tutuklandı! Erkek çocuğunun telefonunda öğretmenin çıplak fotoğrafları çıktı

Florida eyaletinde meydana gelen olayda Miami Dade County Devlet Okulları'nda drama öğretmeni olan  31 yaşındaki Brittiny Lopez-Murray, Ağustos ayında bir öğrencisine mesaj atarak duygularını ifade etti. 

Polis raporuna göre Lopez-Murray, basketbol antrenmanından sonra öğrencisini dışarıda bekledikten sonra aracına bindirdi. Burada ikili cinsel ilişki yaşadı.

Öğrencisiyle birden fazla kez ilişkiye giren öğretmen tutuklandı! Erkek çocuğunun telefonunda öğretmenin çıplak fotoğrafları çıktı

KARDEŞİ MESAJLARI FARK ETTİ

Bu olayın birden fazla kez yaşandığı ifade edilirken olayın ortaya çıkması ise öğrencinin, kız kardeşinin telefonunda mesajlara rastlamasıyla ortaya çıktı.

Öğrencisiyle birden fazla kez ilişkiye giren öğretmen tutuklandı! Erkek çocuğunun telefonunda öğretmenin çıplak fotoğrafları çıktı

ÖĞRENCİNİN TELEFONUNDA ÖĞRETMENİN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis raporunda çocuğunun babasının oğlunun telefonunda öğretmen  Lopez-Murray'in çıplak fotoğraflarının bulduğu da yer aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından öğretmenin işine okul tarafından son verildiği yapılan açıklamayla duyuruldu.

Öğrencisiyle birden fazla kez ilişkiye giren öğretmen tutuklandı! Erkek çocuğunun telefonunda öğretmenin çıplak fotoğrafları çıktı

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan öğretmen Murray, taciz ve bir çocukla cinsel ilişkiye girmek suçlarından tutuklandı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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