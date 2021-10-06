Öğrencisiyle birden fazla kez ilişkiye giren öğretmen tutuklandı! Erkek çocuğunun telefonunda öğretmenin çıplak fotoğrafları çıktı
ABD'nin Florida eyaletinde bir öğretmenin 14 yaşındaki erkek öğrencisiyle birden fazla kez cinsel ilişkiye girdi. Öğrencinin telefonunda öğretmenin çıplak fotoğrafları bulundu. Gözaltına alınan öğretmen çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Florida eyaletinde meydana gelen olayda Miami Dade County Devlet Okulları'nda drama öğretmeni olan 31 yaşındaki Brittiny Lopez-Murray, Ağustos ayında bir öğrencisine mesaj atarak duygularını ifade etti.
Polis raporuna göre Lopez-Murray, basketbol antrenmanından sonra öğrencisini dışarıda bekledikten sonra aracına bindirdi. Burada ikili cinsel ilişki yaşadı.
KARDEŞİ MESAJLARI FARK ETTİ
Bu olayın birden fazla kez yaşandığı ifade edilirken olayın ortaya çıkması ise öğrencinin, kız kardeşinin telefonunda mesajlara rastlamasıyla ortaya çıktı.
ÖĞRENCİNİN TELEFONUNDA ÖĞRETMENİN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Polis raporunda çocuğunun babasının oğlunun telefonunda öğretmen Lopez-Murray'in çıplak fotoğraflarının bulduğu da yer aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından öğretmenin işine okul tarafından son verildiği yapılan açıklamayla duyuruldu.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan öğretmen Murray, taciz ve bir çocukla cinsel ilişkiye girmek suçlarından tutuklandı.