Öğrencisiyle birden fazla kez ilişkiye giren öğretmen tutuklandı! Erkek çocuğunun telefonunda öğretmenin çıplak fotoğrafları çıktı

Florida eyaletinde meydana gelen olayda Miami Dade County Devlet Okulları'nda drama öğretmeni olan 31 yaşındaki Brittiny Lopez-Murray, Ağustos ayında bir öğrencisine mesaj atarak duygularını ifade etti.

Polis raporuna göre Lopez-Murray, basketbol antrenmanından sonra öğrencisini dışarıda bekledikten sonra aracına bindirdi. Burada ikili cinsel ilişki yaşadı.

KARDEŞİ MESAJLARI FARK ETTİ

Bu olayın birden fazla kez yaşandığı ifade edilirken olayın ortaya çıkması ise öğrencinin, kız kardeşinin telefonunda mesajlara rastlamasıyla ortaya çıktı.

ÖĞRENCİNİN TELEFONUNDA ÖĞRETMENİN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis raporunda çocuğunun babasının oğlunun telefonunda öğretmen Lopez-Murray'in çıplak fotoğraflarının bulduğu da yer aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından öğretmenin işine okul tarafından son verildiği yapılan açıklamayla duyuruldu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan öğretmen Murray, taciz ve bir çocukla cinsel ilişkiye girmek suçlarından tutuklandı.