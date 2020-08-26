Öğretim görevlisi kadroları her yıl üniversiteler bazında YÖK Akademik Kadro İlanları sayfasında ilan edilir. Meslek yüksekokullarına yapılan öğretim görevlisi başvurularında ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak alınan yüzdelik değerler toplanarak hesaplanıp sıralamaya konulur. İşte Öğretim görevlisi nedir? Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur? Öğretim Görevlisi olma şartları nelerdir? sorularına ilişkin tüm yanıtlar...

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NEDİR?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda "Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır." şeklinde tanımlanan Öğretim Görevlisi üniversitelerde ders vermek amacıyla istihdam edilirler. Öğretim Görevlisi, haftalık asgari 12 saat ders vermekle yükümlüdür.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Öğretim Görevlisi olmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki bu şartlar nelerdir? Öğretim görevlisi olabilmek adına verilen ilana alınacak kişi sayısının dört katı kadar birey incelenmeye başlanır. İnceleme işlemlerin esansında kişinin YÖK'e gitmesine gerek yoktur. Bu işlemlerin hepsi komisyon açısından yapılacaktır. Ön değerlendirme etabında ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans not ortalaması gibi durumlar esas alınır. Öğretim Görevlisi olma şartları nelerdir? başlığındaki içerikte bulunan şartları yerine getirerek öğretim görevlisi olabilirsiniz.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?