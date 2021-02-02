Öğretim üyesi Selahattin Akkuş evinde ölü bulundu

Datça'nın Mesudiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Selahattin Akkuş'tan 20 gün boyunca haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.

Eve gelen ekipler çilingir yardımıyla içeri girdiğinde Akkuş'u salondaki koltukta ölü halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde herhangi bir darp ile yara izine rastlamadığı Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.