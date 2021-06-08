Öğretmen il içi yer değiştirme nasıl yapılır? Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru şartları neler?

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru detayları MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Kılavuzda yer alan başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler il içi tayin için başvurularını yapabilecek. Başvuruların elektronik ortamda alınacağı ifade edildi. İşte MEB il içi tayin başvuru ekranı ve diğer tüm detaylar.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 8-14 Temmuz tarihlerinde alınacakken, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı başvurular ise 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI NELER 2021?

*Adaylığı kaldırılmış olmak,

*31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

*652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme için başvurular “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

MEBBİS İL İÇİ TAYİN BAŞVURU EKRANI

İl içi yer değişikliği başvurularında öğretmenler en fazla 40 eğitim kurumu tercih yapabilecektir.