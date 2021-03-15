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  3. Öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, okul kapatıldı!

Öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, okul kapatıldı!

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir ilkokul ve ortaokulda görevli öğretmende koronavirüs tespit edildi. Öğretmen karantinaya alınırken, okul 1 hafta kapatıldı.

Öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, okul kapatıldı!

Koronavirüs gölgesinde açılan yüz yüze eğitimde pozitif vakalar gelmeye devam ediyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesinde bulunan Bilgin Özkaynak İlkokulu ve Ortaokulu'nda bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. 

Sapanca Kaymakamlığı tedbir amacıyla iki okulda da yüz yüze eğitime bir hafta ara verilmesi kararı aldı.

Öğrencilerin bu süreçte eğitimlerine bir hafta boyunca uzaktan eğitim ile devam edecekleri öğrenildi. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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