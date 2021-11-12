Hepimizi hayata hazırlayan ve çocukluk yaşlarından gençliğimize kadar bize her anlamda bilgi ve eğitim veren öğretmenlerimizi, her yıl 24 Kasım tarihinde kutluyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kapsamda öğretmenler gününün bu seneki yıldönümüne kısa bir süre kala milyonlarca kişinin merak ettiği konulardan biri de öğretmenler gününün ne zamandan beri kutlandığı ve kaçıncı yılında olunduğu olarak karşımıza çıkıyor. Peki öğretmenler gününün kaçıncı yılını kutluyoruz 2021? İşte cevap...

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN KAÇINCI YILINI KUTLUYORUZ 2021?

Öğretmenler günü bir çok ülkede UNESCO’nun da önerisi ile birlikte 5 Ekim 1994 senesinden beri kutlanmaktadır. Ancak Türkiye'de Öğretmenler Günü'nün kutlanış tarihi ise 24 Kasım'dır.

Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olan 1981 senesinde Türkiye’de ilk kez kutlanan Öğretmenler Günü o tarihten beri her yıl ülkemizde kutlanmaktadır. Gün olarak 24 Kasım'ın belirlenmesi ise Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği görevini kabul ettiği tarihin 24 Kasım 1928 oluşudur.

Bu kapsamda 24 Kasım 2021 Çarşamba günü ülkemizde Öğretmenler Günü 40. kez kutlanmış olacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDİR?

Öğretmenlik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlenen Öğretmenler Günü birçok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle kutlanmaktadır.

5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’nin oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Ülkemizde de bu tarih 24 Kasım olarak belirlenmiştir.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder."

"Unutmayınız ki sınıfta, Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir."

"En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur."

"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir 'millet' adını alma yeteneğini kazanamamıştır."

"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır."