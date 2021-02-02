Milyonlarca öğrenci ikinci dönem okullarda yüz yüze eğitimin olup olmayacağını merak ediyor. Dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, internet erişimlerindeki sınırlılık göz önüne alınarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdıklarını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak." açıklamalarında bulunmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bugün son dakika açıklamalar yaparak yüz yüz eğitime geçişin detaylarını anlattı. Peki Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlerin aşı olacağı tarih belli oldu oldu mu? Okullar ne zaman açılacak?

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Ziya Selçuk, öğretmenlerin şubat ayı içerisinde aşılanmaya başlanması için planlama yaptıklarını duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, konuya ilişkin, şunları aktardı;

''Köy okullarımızı 15 Şubat'ta yüz yüze tam zamanlı eğitime açıyoruz. 1 Mart tarihinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz içinde okullarımız kapılarını açacak. Bilim Kurulu'nun ön gördüğü şartlar çerçevesinde sınıflardaki yerlerini alacaklar. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bu öğrencilerimiz özel izinle muaf olacaktır.



Vaka artışı olursa eğitime ara verilecek. Vaka sayısına göre eğitim kademeli olarak başlayacak. Lise öğrencilerimizin 1. dönemden kalan sınavları Mart ayında yüz yüze yapılacaktır. Uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte okullarımızın temizliğini standartlara uygun şekilde hızlı bir şekilde yapabildik.

Yüz yüze eğitime başlamak istemeyen veliler okullara dilekçe verebilecek.''