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Öğretmenlik meslek kanunu nedir, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik meslek kanunu taslağında neler yer alıyor, neleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Öğretmenler Günü çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili müjdeli haberi paylaştı. Peki, Öğretmenlik meslek kanunu nedir, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik meslek kanunu taslağında neler yer alıyor, neleri kapsıyor? İşte detaylar...

Öğretmenlik meslek kanunu nedir, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik meslek kanunu taslağında neler yer alıyor, neleri kapsıyor?

Öğretmenlik Meslek Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla tekrar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıllarda öğretmenler için verdiği müjdeyi yeniledi. Kanunla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Bu bağlamda, Öğretmenlik meslek kanunu nedir, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik meslek kanunu taslağında neler yer alıyor, neleri kapsıyor? Detaylar haberimizde...

Öğretmenlik meslek kanunu nedir, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik meslek kanunu taslağında neler yer alıyor, neleri kapsıyor?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler v.b. birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu bulunurken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu olmamaktaydı. Öğretmenler bir süredir bu konuda beklenti içerisindeydiler. Öğretmenler bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sevindiren haber geldi.

Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kanunla öğretmenlere mali ve sosyal haklar verileceğini açıkladı.

Erdoğan yaptığı açıklamada; "Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız haklar şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Öğretmenlik meslek kanunu nedir, ne zaman çıkacak? Öğretmenlik meslek kanunu taslağında neler yer alıyor, neleri kapsıyor?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ne zaman TBMM gündemine getirileceği hakkında açıklamada bulunulmadı. İlerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Kanunla ilgili bir gelişme yaşandığında haberimizde yer vereceğiz.

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