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Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı!

Meclise sunulan Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi ve yasalaştı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı!

Öğretmenliği kariyer meslek haline getiren, Öğretmenlik Meslek Kanunu Türkiye BMM Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile birlikte öğretmenlik kariyer temelli meslek grupları arasında yer alacak.

Böylelikle öğretmenlik mesleği üç kariyer basamağına ayrılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak. Kariyer sistemine göre öğretmenler 4 grupta sınıflandırılacak. Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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