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Oğulcan Eren Akay kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Ünlü oyuncu Şafak Pekdemir ile görüntülenmesinin ardından olay çıkararak muhabirlere saldıran yönetmen Oğulcan Eren Akay'ın kim olduğu ve evli olup olmadığı merak ediliyor. Peki Oğulcan Eren Akay kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Detaylar haberimizde...

Oğulcan Eren Akay kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat veren oyuncu dizinin yönetmeni olan Oğulcan Eren Akay ile görüntülenmesi üzerine olay çıktı. Bu olayın ardından yönetmenin evli olup olmadığı merak ediliyor. Biz de haberimizde Oğulcan Eren Akay kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? sorularının yanıtına yer verdik...

OĞULCAN EREN AKAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından, Akay’ın evli ve bir çocuk babası olduğu iddia edildi. İddialar üzerine, Oğulcan Eren Akay’ın hayatı ve evli olup olmadığı merak edildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu olan Oğulcan Eren Akay St. George Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nda okudu. Birçok yapım şirketinde yönetmen olarak görev aldı ve reklam projelerinde yönetmen koltuğuna oturdu.

Şimdilerde Medyapım bünyesinde çalışan Oğulcan Eren Akay'ın  TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu olayın ardından dizideki görevine son verildi.

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