Altınordu Futbol Kulübünde forma giyen Oğulcan Ülgün, futbolseverler tarafından merak edilen isimler arasında bulunuyor. Türk futbolunda gelecekte adından söz ettirmesi beklenen Oğulcan Ülgün hakkında detaylı bilgileri haberimizde derledik. Peki, Oğulcan Ülgün kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

OĞULCAN ÜLGÜN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

11 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Oğulcan Ülgün, 22 yaşında. Sağ ayaklı ve 1.78 metre boyunda olan genç yetenek, ön libero pozisyonunda forma giyiyor. Süper Lig kulüplerinin de radarına girmeyi başaran Oğulcan Ülgün, Ceylanspor altyapısında futbola başladı.

Daha sonra İzmir ekibi Bucaspor'un altyapısına transfer olan 22 yaşındaki genç yetenek, şu anda Altınordu'da forma giyiyor. 2017 yılında profesyonel olan Oğulcan Ülgün, 1. Lig'de bu sezon 4 maçta forma giydi.

Kariyeri boyunca toplamda 78 maça çıkan Ülgün, 1 gol ve 1 asist yaptı. Türkiye Ümit Milli takımında da forma giymektedir.