Öğütücü makinesine girmişti! Arkadaşı makineyi çalıştırınca feci şekilde can verdi

Alınan bilgilere göre olay Adana Organize Sanayi Bölgesindeki bir plastik fabrikasında meydana geldi. Aydın Elibol isimli çalışan 2 numaralı atık öğütücü makinasının kazanına demir sıkışınca makineyi durdu.

KAZANIN İÇİNE GİRDİ

Makinanın kazanı içerisine giren Aydın Elibol, M.K. isimli bir işçinin 2 numaralı kazan yerine 1 numaralı kazanının düğmesine basıp makineyi çalıştırınca ağır şekilde yaralanarak bağırmaya başladı. M.K.'nın yardım istemesi sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, CanKur ve AFAD ekipleri çağrıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Elibol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Elibol'un cansız bedeni makineden çıkarıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası makineyi çalıştırarak Eliol'un ölümüne sebep olan M.K, “taksirle ölüme sebebiyet vermekten” gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre M.K. ifadesinde, makinelerin olduğu bölüme çalışmaya gittiğini, bu sırada Aydın Elibol 2 numaralı makinanın kazan bölümünün içinde olduğunu söyledi.

BAĞIRINCA ANLADI

Bir numaralı makineyi çalıştırmak için düğmelerin olduğu panoya gittiğini kaydeden M.K. " Düğmeye bastım ancak çalıştırmak istediğim makine çalışmayınca ben hemen düğmeye basarak geri durdurdum. Aydın bağırınca ben kazara 1 yerine 2 numaralı makinayı çalıştırdığımı anladım." dedi.

"MAKİNE PARÇALAMIŞTI"

Aydın'ın yanına gidip kendisini makineden çıkarmak istediğini belirten M.K.," Ancak Aydın’ı makine parçalamıştı. Bunun üzerine bağırarak yardım istedim. Benim bu olayda bir kastım yok. Aydın ile çok iyi bir arkadaşlığımız vardı. Olay tamamen kazara oldu” ifadelerini kullandı.