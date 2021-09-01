Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar'a 16. sezonunda dahil olacağı öğrenilen ve Komiser Yardımcısı Emre karakterini canlandıracak olan Oğuz Peçe merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Oğuz Peçe kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

OĞUZ PEÇE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

22 Nisan 1991 tarihinde İstanbul’da doğman Oğuz Peçe, yeni nesil genç oyuncuların arasında yer alıyor. Yakışıklı oyuncu, karizmatik görüntüsüyle kızların gözdesi olmayı başarıyor. Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Oğuz Peçe, oyunculuk eğitimi alıp kendini bu yönde geliştirmiştir.

İlk oyunculuk kariyerinin başlamasına vesile olan sinema filmi Çılgın Dersane'dir. İzlenme rekorları kıran ve 3 film şeklinde izleyici ile buluşan Çılgın Dersane, sinemada en çok izlenen ve beğenilen filmler arasında yer almıştır. 3 ayrı seri film olarak gösterime girdikten sonra TV ekranlarında ”Çılgın Dersane Üniversitede” ismiyle dizi olarak izleyicilerle buluşmuştur. Bu dizinin jönü Oğuz Peçe, dizinin favori isimlerinden birisi olmuştur. Dizide, Jobs Ahmet karakterini canlandırmıştır. Televizyon camiasında çok yeni olmasına rağmen, kısa sürede kendini göstererek tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştır.

Şimdilerde ise Arka Sokaklar dizisine dahil olarak adından söz ettiriyor.