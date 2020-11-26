Eser Yenenler, geçen ay koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. Koronavirüsü yenen ünlü komedyenin açıklaması sonnrası İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı. Bir üzücü haber de yakın arkadaşları Oğuzhan Koç'tan geldi. Peki Oğuzhan Koç koronavirüs mü oldu? | Oğuzhan Koç kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

OĞUZHAN KOÇ KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç da koronavirüse yakalandı. Oğuzhan Koç'un 21 Kasım Cumartesi gününden bu yana evinde karantinada olduğu öğrenildi. Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Önceki gün İbrahim Büyükak'ın da koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Eser Yenenler ise geçtiğimiz haftalarda evinde gördüğü tedaviyle koronavirüsü yenmişti.

Oğuzhan Koç'un yakın arkadaşı oyuncu ve komedyen İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Sağlık durumu iyi olan Büyükak'ın tedavisi evinde devam edilirken tedavisi evde sürdüğü ve oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan, Refahiye'de Bahattin ve Kıymet Koç çiftinin ikinci erkek çocukları olarak doğmuştur. 13 Mart 1992tarihinde yaşanan Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa'ya taşındı. Müzik eğitimi veren özel bir koronun (Ali Cengiz Çelenk Korosu) giriş sınavlarına katıldı ve kazandı.

8 yaşında Bursa Devlet konservatuarı hocalarıdan müzik eğitimi almaya başladı, 16 yaşına kadar devam etti. İlkokulun ardından Gazi Anadolu Lisesi'ne girdi, ortaokul ve lise hayatına orada devam etti. Henüz lisede olmasına rağmen grubuyla üniversite şenliklerinde konserler verdi. Ortaokul ve lisede amatör olarak tiyatro ile ilgilendi. Lisede sınıf arkadaşı oyuncu Eser Yenenler ile arkadaş oldu.

Bir yıl İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okudu olmadı. 2005 yılında İstanbul'a geldi, Eser Yenenler'in yanına yerleşti. Grup kurdu çeşitli yerlerde müzik yaptı, şarkı söyledi. İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümünde okumaktadır.

2007 yılı ağustosunda BKM Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılındaYılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde oynadı. "Çok Güzel Hareketler Bunlar" komedi programında oynadı. Oğuzhan Koç, "Çok Güzel Hareketler Bunlar" isimli komedi programında sergilediği oyunculuk performansına müzik yeteneğini de ekleyerek kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Oğuzhan Koç, şarkıcı Ferhat Göçer'e söz ve müziği kendisine ait olan "Gül ki Sevgilim" adlı şarkıyı vermiştir. 2009 yılındaki Gülben Ergen'in "Uzun Yol Şarkıları" albümündeki "Giden Günlerim Oldu" şarkısı da Oğuzhan Koç'a aittir.

Oğuzhan Koç, Star TV'de 2013 Mayıs ayında Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile beraber 3+1 isimli gece şovuna başladı. Proğramı Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren "3 Adam" adıyla devam etmektedir.

Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak ile birliktedir. 8 senelik beraberlikten sonra 2015 yılında ayrıldılar.

İlk bölümü 31 Mart 2016 tarihinde yayınlanacak olan "O Ses Çocuklar" programında jüri üyeliğini; Burak Kut ve Hadise Açıkgöz ile birlikte yapacaktır. Sunuculuğunu ise Jess Molho üstlenecek.

Ödülleri :

2011 - 17. Kral Müzik Ödülleri, 'En İyi Film Müziği' ödülü "Çok Filim Hareketler Bunlar" filmi ile

Albümü :

2013 - Ben Hala Rüyada

Filmleri :

2015 - Bana Baba Dedi Bana Baba Dedi (Kaan) (TV Dizisi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar

2009 - Neşeli Hayat Neşeli Hayat (Timur) (Sinema Filmi)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)