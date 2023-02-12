Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Oğuzhan Uğur ve ekibi deprem bölgesine el uzatmış ve birçok yardım kampanyası ile ünlü yıldızlarla iş birliği yapmıştı. Oğuzhan Uğur'a ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlattı.

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Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi ve Elbistan'da meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası sosyal medya platformunda depremzedelere destek veren Oğuzhan Uğur hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. BaBala TV sosyal medya hesabının kullanıcısı olan Oğuzhan Uğur Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı, Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulundu.

Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı!

HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA

Yayıncı ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremin ardından, “BaBala TV” hesabından yaptığı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, asılsız olduğunun vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu ve arama kurtarma çalışmalarında aksamalara sebebiyet verdiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan dolayı Uğur hakkında re’sen soruşturma başlattı.

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