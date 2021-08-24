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Oğuzhan Uğur ile fragmanı yüzünden suç duyurusunda bulunanlar arasında bomba gelişme!

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un yeni sezon fragmanı hakkında suç duyurusunda bulunanlar arasında bomba bir gelişme yaşandı.

Oğuzhan Uğur ile fragmanı yüzünden suç duyurusunda bulunanlar arasında bomba gelişme!

Ünlü YouTuber Oğuzhan Uğur'un  Afgan göçmenler ve Taliban gündemine dikkat çekmek için hazırladığı yeni sezon fragmanı sosyal medyada olay yaratmıştı. Bunun ardından bir grup, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek Uğur hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan savcılığa şikayette bulunmuştu.

"HESAP SORACAĞIZ"

Suç duyurusu yapılmasının ardından basın açıklaması yapan Hasret Yıldırım adlı kişi, Oğuzhan Uğur’un yaptığı açıklama ile özrünün üzerine daha büyük bir kabahat işlediğini söyleyerek, “Videodaki kıyafetler, şahısların duruşları tamamıyla İslam’ı teslim etmektedir. Biz bundan sonra bu işi öğrendik. Bundan sonra kanuni haklarımızı kanun çerçevesinde sizden hesap soracağız ve siz bu hesabı vereceksiniz” dedi. Oğuzhan Uğur’un ırkçılık yaptığını belirten Yıldırım, “Her yaptığınız rezillikte bunun adı fikir hürriyeti oluyor. Ancak sizin yaptığınız alenen ırkçılık, aşağılamak ve tahrik etmek” şeklinde konuşarak tepkisini dile getirmişti.

Oğuzhan Uğur ile fragmanı yüzünden suç duyurusunda bulunanlar arasında bomba gelişme!

OĞUZHAN UĞUR DAVET ETTİ

Oğuzhan Uğur, kendisini savcılığa şikayet edenler hakkında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Keşke bana konuk olsalar. Ne müthiş olmaz mı?"  yazısını paylaştı.

Oğuzhan Uğur ile fragmanı yüzünden suç duyurusunda bulunanlar arasında bomba gelişme! Oğuzhan Uğur ile fragmanı yüzünden suç duyurusunda bulunanlar arasında bomba gelişme!

"GELECEĞİZ İNŞALLAH"

Uğur şikayet edenler arasında grubun sözcüsü olarak açıklamada bulunan  Hasret Yıldırım, Oğuzhan Uğur kendisine attığı davet mesajlarını paylaşarak "Geleceğiz inşallah" dedi.

Oğuzhan Uğur ile fragmanı yüzünden suç duyurusunda bulunanlar arasında bomba gelişme!

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