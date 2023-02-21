Oğuzhan Uğur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, evli midir? Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'un biyografisi

Son günlerde yaptığı yayınlarla gündeme gelen Babala TV merak edilerek internet ortamında Oğuzhan Uğur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, evli midir? Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'un biyografisi

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Oğuzhan Uğur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, evli midir? Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'un biyografisi

Son zamanlarda youtobe üzerinde yaptığı yayınlarla kimi izleyicinin tepkisini çeken özelliklede AHBAB yardım derneği başkanı Haluk Levent ile olan ilişkisi ile çok tartışılan Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, evli midir? Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'un biyografisi

BABALA TV SAHİBİ OĞUZHAN UĞUR KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Hasan Atilla Uğur ve Pakize Uğur'un ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. haberin yapıldığı tarih itibariyle 39 yaşındadır. Lise eğitimine önce Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, daha sonra Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde devam etti ve buradan mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaptı.

Oğuzhan Uğur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, evli midir? Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'un biyografisi

2011 yılında vizyona giren Ağır Abi isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2012 yılında "Çok Şükür" isimli ilk albümü piyasaya çıktı.Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın "Leyla" isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte "Mağlubiyet" isimli bir düet şarkı da çıkardı.

YouTuber'lık kariyeri
1 Nisan 2017'den 23 Temmuz 2017'ye kadar Budabi TV'de Budabi Haber, Korkoloji, RÖNT ve Budabi Olaylar gibi programlar hazırlamıştır. 12 Ağustos 2017'den itibaren kurucusu olduğu BaBaLa TV'ye içerik üretmeye başlamıştır. 10 Kasım 2017'den 23 Ekim 2020'ye kadar Onedio'nun YouTube kanalı için Oğuzhan Uğur'la P!NÇ isimli programı hazırlamıştır.

Oğuzhan Uğur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, evli midir? Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'un biyografisi

Babala TV'de RÖNT, Mevzular, Mevzular: Erken Seçim Özel, Oğuzhan Uğur'la P!NÇ, Taş-Aşk, Mevzular: Açık Mikrofon gibi programların sunuculuğunu yapmış ve yapmaktadır. 4 Ağustos 2022 tarihinden itibaren BaBaLa TV'de yayımlanmaya başlayan ve siyasetçilerin seçmenlerle buluşturulduğu Mevzular: Açık Mikrofon isimli programı büyük beğeni toplamıştır. Programa konuk olarak Ümit Özdağ, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Muharrem İnce, Metin Külünk, Cem Uzan, Barış Atay, Abdüllatif Şener ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler katılmıştır.

OĞUZHAN UĞUR EVLİ Mİ?

Oğuzhan Uğur, evli olmayıp bekardır.

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