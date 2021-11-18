Oğuzhan Uğur'a silahlı tehdit! Ünlü youtuber, "Kıyamet filmi değil İstiklal" diyerek Taksim'deki Araplar tarafından tehdit edildiğini söyledi!
Ünlü youtuber Oğuzhan Uğur, başına gelen korkunç bir olayı sosyal medya hesabından anlattı. Taksim'de gece yarısı kadınları taciz eden alkollü Araplar'a müdahale ettiğini ve o esnada Araplar'ın kendisine silah çekilerek tehdit ettiğini söyledi. Bu şok edici olayın ardından sosyal medyada tepkiler arttı.
İstiklal Caddesi’ndeki stüdyodan program çekiminin ardından çıkan Oğuzhan Uğur ve arkadaşları, yolda yürürken Arap kökenli kişilerin sarhoş bir halde kadınları taciz ettiğini iddia etti.
SİLAH ÇEKTİLER
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Araplar ile tartışma yaşadığını söyleyen Uğur, tartıştığı gruptan bir kişinin kendilerine silah çektiğini belirtti.
KIYAMET FİLMİ DEĞİL, İSTİKLAL
Oğuzhan Uğur yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Gece çekim sonrası otoparka yürüyoruz. Sokakta sarhoş Araplar kadınlara bağırarak laf atıyor, peşlerinden yürüyor. Onları kovalayıp otoparka ulaşıyoruz, önünde beş altı adam, biri tabancasını çeviriyor parmağıyla, kovboy gibi. Kahkaha atıyor. IMDB4.3 kıyamet filmi değil, İstiklal”