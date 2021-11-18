Oğuzhan Uğur'a silahlı tehdit! Ünlü youtuber, "Kıyamet filmi değil İstiklal" diyerek Taksimde'ki Araplar tarafından tehdit edildiğini söyledi!Terör örgütünün hain yüzü kendini gösterdi! Ali Haydar Kaytan'ı defin eden terör örgütü mensupları infaz edildiKahramanmaraş'ta feci olay! Çalıştığı makineye başı sıkışan işçi hayatını kaybettiPelsinvanya'da neler oluyor? Cenaze araçları FETÖ elebaşı için mi? Fethullah Gülen öldü de saklanıyor mu? İddiaları kuvvetlendirecek detay kafaları karıştırdı!Shiba ınu coin nedir? Shiba ınu coin yükseliyor mu? Ne kadar oldu?Tatlı tariflerinize İtalyan dokunuşu! MasterChef Danilo Zanna tiramisu tarifiÖSYM Adalet Bakanlığı Sınavları geç başvuruları ne zaman 2021? Adalet Bakanlığı Sınavları için son başvuru tarihi ne zaman 2021?Bursaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İstanbul Senin Uygulaması nedir? İstanbul Senin Uygulaması içinde hangi uygulamalar, neler var? Nereden, nasıl indirilir?
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  3. Oğuzhan Uğur'a silahlı tehdit! Ünlü youtuber, "Kıyamet filmi değil İstiklal" diyerek Taksim'deki Araplar tarafından tehdit edildiğini söyledi!

Oğuzhan Uğur'a silahlı tehdit! Ünlü youtuber, "Kıyamet filmi değil İstiklal" diyerek Taksim'deki Araplar tarafından tehdit edildiğini söyledi!

Ünlü youtuber Oğuzhan Uğur, başına gelen korkunç bir olayı sosyal medya hesabından anlattı. Taksim'de gece yarısı kadınları taciz eden alkollü Araplar'a müdahale ettiğini ve o esnada Araplar'ın kendisine silah çekilerek tehdit ettiğini söyledi. Bu şok edici olayın ardından sosyal medyada tepkiler arttı.

Oğuzhan Uğur'a silahlı tehdit! Ünlü youtuber, "Kıyamet filmi değil İstiklal" diyerek Taksim'deki Araplar tarafından tehdit edildiğini söyledi!

İstiklal Caddesi’ndeki stüdyodan program çekiminin ardından çıkan Oğuzhan Uğur ve arkadaşları, yolda yürürken Arap kökenli kişilerin sarhoş bir halde kadınları taciz ettiğini iddia etti.

SİLAH ÇEKTİLER

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Araplar ile tartışma yaşadığını söyleyen Uğur, tartıştığı gruptan bir kişinin kendilerine silah çektiğini belirtti.

Oğuzhan Uğur'a silahlı tehdit! Ünlü youtuber, Kıyamet filmi değil istiklal diyerek Taksimde'ki Araplar tarafından tehdit edildiğini söyledi!

KIYAMET FİLMİ DEĞİL, İSTİKLAL

Oğuzhan Uğur yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Gece çekim sonrası otoparka yürüyoruz. Sokakta sarhoş Araplar kadınlara bağırarak laf atıyor, peşlerinden yürüyor. Onları kovalayıp otoparka ulaşıyoruz, önünde beş altı adam, biri tabancasını çeviriyor parmağıyla, kovboy gibi. Kahkaha atıyor. IMDB4.3 kıyamet filmi değil, İstiklal”

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