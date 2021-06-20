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Oğuzhan Uğur'un sevgilisi kim?

YouTube'da çektiği videolar ile tanınan Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini sevgilisi olup olmadığı konusunda meraklandırdı. Peki Oğuzhan Uğur'un sevgilisi kim? İşte cevabı...

Oğuzhan Uğur'un sevgilisi kim?

YouTube 'da sevilen isimlerden olan videoları milyonlarca izlenen Oğuzhan Uğur'un özel hayatı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla çok konuşulmayı başaran Oğuzhan Uğur'un sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor. Peki Oğuzhan Uğur'un sevgilisi kim?

OĞUZHAN UĞUR'UN SEVGİLİSİ KİM? 

Geçtiğimiz gün Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından oyuncu Müjde Uzman ile arabada çekildiği kareyi takipçileri ile paylaştı.

Oğuzhan Uğur, 'Güneşin doğuşu batışından farksız' notuyla yaptığı paylaşımı takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Aynı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Müjde Uzman ise "90'lar karışık kaset" yazdı. Çiftin pozunu gören takipçileri ise ikilinin sevgili olabileceği yorumlarında bulunurken henüz iki ünlü isimden de açıklama gelmedi.

Oğuzhan Uğur'un sevgilisi kim?

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