Oisin Mcentee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oisin Mcentee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oisin Mcentee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oisin Mcentee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oisin Mcentee 5 Ocak 2001 tarihinde New York şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İrlanda,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Oisin Michael McEntee şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oisin Mcentee Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFP yapmaktadır. Oisin Mcentee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oisin Mcentee'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oisin Mcentee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oisinmcentee/

Oisin Mcentee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oisin Mcentee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oisin Mcentee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oisin Mcentee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Newcastle U23

31 Ağustos 2021 yılında Morton

1 Mayıs 2022 yılında Newcastle U23

1 Temmuz 2022 yılında FC Walsall

Oisin Mcentee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oisin Mcentee şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oisin Mcentee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Malahide United, Newcastle United (2017-2022)

İrlanda U21 takımında 5 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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