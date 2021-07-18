Okan Bayülgen ve Youtuber Muhammet Çumanoğlu arasındaki 'Geri zekalı' davasında yeni gelişme!

Youtuber Muhammet Çumanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunucu Okan Bayülgen hakkında, "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Savcılığa Çumanoğlu tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde Çumanoğlu'nun dijital ve sosyal medya pazarlama yöneticiliği sertifikası ile ilişki koçluğu sertifikaları olduğu, Youtube'de özellikle kadın erkek ilişkileri üzerine çektiği videolarını yayınladığı 2 ayrı kanalı bulunduğu belirtilmişti.

"Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Okan Bayülgen'in, Çumanoğlu'nun videolarından birinin bir kısmını yayınlayıp, dalga geçerek hakaret ettiği iddia edilen dilekçede, "Bu program kendi normal zamanında yayınlandığı gibi programın Youtube kanalında da yayınlanmıştır. Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır" denilmişti.

"GERİZEKALI DEDİM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Okan Bayülgen şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Bayülgen ifadesinde, "Muhammet Çumanoğlu'nun yayınladığı ve benzeri videolar çeken kişilerle ilgili program sırasında tanımlama yaptım. Sosyal medya üzerinden duygusal ilişkiler ve aşk üzerine yorumlar yapıp görüşlerini sunan, ahkâm kesen kişiler hakkında 'Geri zekâlı' ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile ilişkisi olmadığı, programın yayın akışından anlaşılacaktır." diye konuşmuştu.

2 YIL 4 AY HAPSİ İSTENİYOR

Yürütülen soruşturma sonunda Savcılık Okan Bayülgen hakkında 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçunu işlediğine kanaat getirerek 2 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame düzenledi.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Ünlü sunucunun yargılandığı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde bir gelişme yaşandı. Müşteki Muhammet Çumanoğlu, mahkemeye sunduğu dilekçede daha önce benzer suçtan Okan Bayülgen'in aynı mahkemede yargılandığını bu nedenle mahkemenin tarafsız olamayacağını belirterek reddi hâkim talebinde bulundu. Çumanoğlu'nun talebi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirmeye alındı.