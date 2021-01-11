Okan Karacan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Okan Karacan eşi ve son hali

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OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı. 1995 yılında ise kısa bir süre turizm alanında ticaret yapmıştır. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazanarak, buradaki eğitimini 8 yılda tamamlayabildi. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda çalışan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu BKM ve Uygur Kardeşler'de devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyon alanına geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır.

Okan Karacan, çeşitli televizyon dizilerinde de rol almış ve iki radyo programı sunuculuğu da yapmıştır. Sinema oyunculuğu alanında ise; ilki 2007 yılında üçüncüsü ise 2013 yılında çekilen Çılgın Dersane serisi sinema filminde doktor Bilgin karakterini canlandırmıştır. Karacan halen yurt dışında Karacan Artistik Hizmetler adıyla hizmet veren bir yapım şirketini çalıştırmaktadır.

2013 yılında Karacan, tam hizmet ajansı ‘ONKA MEDYA’yı kurdu. Zaman içerisinde grup şirketine dönen ajansta; reklam, gıda, yapı medya ve perakende sektörü gibi bir çok alanda kaliteli hizmet verilmektedir. Grubuna bağlı üç şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Karacan; şovmenlik, sunuculuk ve radyo programcılığı konusunda birden fazla ödüle sahiptir. Karacan, 2014 yılından bu yana Zeynep Karacan ile evlidir. Alican Karacan ve Ayşe Naz ile birlikte adında iki çocuğu vardır.

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DİZİLERİ

Salacak Öyküleri, 1998, Tilt Mahmut

Hayat Bilgisi, 2003, (2005-2006 sezonları) Bestele Behçet

Bir Varmış Bir Yokmuş, TV filmi, 2005

Sevda Tepesi, 2005, Adem

Dedektif Biraderler, 2008, Turna

Çılgın Dershane Üniversite, 2014, Doktor Bilgin

FİLMLERİ

Çılgın Dersane, 2007, doktor Bilgin

Çılgın Dersane Kampta, 2008, doktor Bilgin

Ayakta Kal, 2008, Ömer

Çılgın Dersane 3, 2014, doktor Bilgin