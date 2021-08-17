Okan Yenidünya kimdir, nereli, kaç yaşında?

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OKAN YENİDÜNYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

28 yaşında olan Okan Yeindünya, 1993 yılında Artvin ili Yusufeli ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaokul öğrenimimi Yusufeli Halit Paşa İlköğretim Okulunda tamamladı. Lise öğrenimini Erzurum Anadolu Lisesinde tamamlayan Yenidünya, 2011 yılında Liseyi, 2016 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.

İl Stajını Van Valiliğinde Adıyaman, Kahta, İzmir Urla da Kaymakam refikliği, Giresun Piraziz ve Amasya Taşova Kaymakam Vekilliği’nin ardından dil eğitimini İngiltere de tamamladı. Yenidünya T.C. İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarihli atama onay’ına istinaden 14.09.2020 tarihinde Bozkurt Kaymakamlığı görevine başlamıştır.

17 Ağustos 2021 tarihinde Okan Yenidünya Bozkurt Kaymakamlığı görevinden alındı.