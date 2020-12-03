Oktay Dalaysel kimdir? | Oktay Dalaysel neden öldü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CSO Konser Salonu açılışında yaptığı konuşmada "Geçen hafta kaybettiğimiz CSO emekli başkemancısı Oktay Dalaysel'i şahsım ve milletim adına yad ediyorum." dedi. Bu açıklama sonrası Dalaysel hakkın arama yapılıyor. Peki Oktay Dalaysel kimdir? | Oktay Dalaysel eden öldü? İşte detaylar.

OKTAY DALAYSEL KİMDİR?

CSO'nun uzun yıllar konzertmeisterliğini (başkemancılığını) yapan keman sanatçısı Oktay Dalaysel, 1958'de Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünden mezun olduktan sonra Almanya'da Freiburg Yüksek Müzik Okulunda öğrenim görmüştü.

Ankara Devlet Konservatuvarında ve Gazi Müzik Bölümünde öğretmenlik de yapan Dalaysel, 1987'de "Keman İçin Gam Metodu ve Yay Çeşitleri" başlıklı kitabı yayımladı.

2018'de Andante Dergisince düzenlenen 8. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görülen Dalaysel, CSO'daki 40 yıllık sanat hayatında ulusal ve uluslararası konserlerde Türkiye'ye temsil etmiş ve pek çok sanatçının yetişmesine katkı sunmuştu.

Dalaysel evli ve CSO keman sanatçısı Ezgi Savaşçı ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Pınar Dalaysel Balcı'nın babasıydı.

Duayen sanatçı, öğle saatlerinde Kocatepe Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

OKTAY DALAYSEL NEDEN ÖLDÜ?

CSO'da 40 yılı aşkın süre keman sanatçılığı yapan ve uzun yıllar başkemancı olarak sanat yaşamını sürdüren Dalaysel, 29 Kasım'da evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.