Oktay Ertuğrul Kimdir? Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul kaç yaşında? Nereli?

Oktay Ertuğrul Kimdir? Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek ve kendisi gibi sanatçı eşi Oktay Ertuğrul bugün Star TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Peki Umut Akyürek eşi Oktay Ertuğrul kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

OKTAY ERTUĞRUL KİMDİR?

Türk Halk Müziği sanatçısı Oktay Ertuğrul 1972 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Elazığ Aydınlar Hedi Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü köyünde geçmiştir. Babası emniyet teşkilatında görev yapmıştır. Bir dönem tayin için gittikleri Kars'ta ortaokul eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul'a tayini çıkınca Lise eğitimini İstanbul Küçükçekmece'de tamamlamıştır.

Çocukluk yıllarından itibaren memleketinde dut ağaçlarının başında türkü söylemeye başladığını o dönemlerde Belkıs Akkale, Ferdi Tayfur ve İbrahim Tatlıses gibi sanatçılara hayran olduğunu belirtmiştir.

Bir komşusunun tavsiyesi ile konservatuvar sınavlarına giren Oktay Ertuğrul İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Daha sonra TRT sınavlarına girmiş TRT sanatçısı olmuştur.

Özellikle örnek aldığı sanatçıları Turan Engin, Ümit Tokcan, Mehmet Özbek ve İclal Akkaplan olarak açıklamıştır.

Babasının futbolcu olmasını istediğini annesinin ise müzik konusunda yeteneklerini kullanmasını istediğini belirten Oktay Ertuğrul iyi bir futbolcu olduğunu hatta Genç Milli takıma davet edildiğini ancak gönlünün müzikten yana olduğunu belirtmiştir.

2007 yılında Lirik ve 2013 yılında Sır isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini almıştır.

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek ile evlidir ve bu evliliğinden 2005 doğumlu Melek Bal Ertuğrul isminde bir kızı vardır.

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya geldi. Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunudur. 1989 senesinde Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı.

1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.