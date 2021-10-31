Oktay Kaynarca duyurdu: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sona erdi!

Eylül 2015 tarihinde televizyonlarda yayınlanmaya başlayan ve günümüze kadar bir çok oyuncuya kadrajında yer veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, izleyiciler tarafından yıllardır merak takip ediliyor. Son olarak her salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizinin, yeni sezonuna bir türlü başlayamaması merakları da beraberinde getirdi. EDHO'nun biteceği yönünde çıkan iddialara ise Oktay Kaynarca'dan çok net yanıt geldi.

İDDİALAR GERÇEK ÇIKTI, OKTAY KAYNARCA DUYURDU

Sezon finalinin ardından yen sezon için tanıtım yayımlayan dizinin, Ekim ayına rağmen halen daha televizyonlarda görülmemesi üzerine "sette kriz var" "edho bitecek" gibi söylentiler de beraberinde gelmişti. O yanıtlara dizinin Hızır Çakırbey'i Oktay Kaynarca'dan yanıt geldi. Kaynarca, sosyal medya hesabında paylaştığı bir yazıyla EDHO'nun sona erdiğini resmen ilan etmiş oldu. Dizi izleyicisine ve ekibine teşekkür eden Kaynarca, "At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir” Cengiz Han.... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. ifadelerini kullandı.