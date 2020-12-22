Oktay Kaynarca takipçisinden gelen o yoruma açtı ağzını yumdu gözünü!

Geçtiğimiz hafta sonu İbo Show'a konuk olan Kaynarca'nın "Ben Türkiyeliyim" açıklamasına Instagram'dan kendisine "Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı yazık" cevap verdi. Ola yüzerine fena sinirlenen oyuncu Oktay Kaynarca sessizliğini bozdu.

"MEMLEKETİMİ NİYE İNKAR EDEYİM CAHİL"

Aslen Malatyalı olan Kaynarca, sosyal medyada yapılan yoruma karşılık şu ifadeleri kullandı:

"Bak ben genelde bu tür saçmalamalara cevap yazmıyorum ama görüyorum ki birkaç kendini bilmez de senin gibi abuk sabuk yorumlar yapmış. Ben memleketimi niye inkar edeyim a cahil? Bas bas gururla bağırıyorum baba memleketim Malatya diye ve ailemin diğer üyelerinin de kökeninin neresi olduğunu… Ama asıl önemlisi 'ben Türkiyeliyim' diyorum. Daha ne söylememi istiyorsun mesela anlamadım? Anladın Hemşerim?"



