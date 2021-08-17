Okullarına dönmeye sabırsızlanan öğrenciler için okul alışveriş listesi hazırladığımız haberimizde 2021 okul alışveriş araç gereçlerine yer verdik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile birlikte Eylül ayının ilk haftası yaklaşık 1,5 senedir bir açılıp bir kapanan okullarına hasret kalmış öğrenciler sınıflarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşacak. Bu nedenle okul alışveriş listeleri için de araştırmalara başlandı. İşte Okul alışverişi 2021 | Okul alışverişi listesi | Okul çantası, kalemlik, defter...

OKUL ALIŞVERİŞİ 2021 | OKUL ALIŞVERİŞİ LİSTESİ | OKUL ÇANTASI, KALEMLİK, DEFTER...

Listenin en önemli ihtiyaçları elbette kırtasiye malzemeleri... Okula dönüş kırtasiye alışverişi için aşağıdaki listemize göz atabilirsiniz.

KIRTASİYE MALZEMELERİ

Kurşun kalem, uçlu kalem, fosforlu, keçeli ve renkli kalemler

Kareli, çizgili defterler

Not defteri, müzik defteri, resim defteri

Silgi

Dosyalar

Sulu boya kuru, boya gibi boya malzemeleri ve fırçalar

A4 kağıdı

Yapıştırıcı

Daksil

Etiket

Cetvel takımı

Kalemtıraş

Zımba

Defter kaplama kağıdı

Post-it

Makas

Flüt veya melodika vb.

Karton, mukavva

Masa üstü takvim

TEMEL OKUL EŞYALARI

Okula dönüş için mutlaka gerekli olan okul eşyaları için aşağıdaki listemizden yararlanabilirsiniz.

Su matarası

Resim çantası

Beslenme kabı

Beslenme çantası

Sırt çantası

Beslenme örtüsü

Kalemlik

YARDIMCI MATARYELER

Türkçe ve İngilizce sözlük

Coğrafi atlas

Deyimler ve atasözleri sözlüğü

Büyüteç

Okuma kitapları

Konu anlatımlı kitaplar

Test kitapları

KORONAVİRÜS HALEN DAHA BİTMEDİ: HİJYENE DİKKAT!

El dezenfektanı

Kolonya

Islak mendil

Selpak

Yedek maske

Siperlik

Okul alışverişlerini dilerseniz internet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz;