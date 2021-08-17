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Okul alışverişi 2021 | Okul alışverişi listesi | Okul çantası, kalemlik, defter...

Koronavirüs salgını sebebiyle okullarından ayrı kalan öğrenciler yeniden sınıf sıralarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmak için gün sayıyor. MEB'in açıkladığı takvime göre; okulların birinci dönemi 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Bu haberin ardından tatlı telaşlar için okul alışverişi araştırmaları başladı. İşte Okul alışverişi 2021 | Okul alışverişi listesi | Okul çantası, kalemlik, defter...

Okul alışverişi 2021 | Okul alışverişi listesi | Okul çantası, kalemlik, defter...

Okullarına dönmeye sabırsızlanan öğrenciler için okul alışveriş listesi hazırladığımız haberimizde 2021 okul alışveriş araç gereçlerine yer verdik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile birlikte Eylül ayının ilk haftası yaklaşık 1,5 senedir bir açılıp bir kapanan okullarına hasret kalmış öğrenciler sınıflarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşacak. Bu nedenle okul alışveriş listeleri için de araştırmalara başlandı. İşte Okul alışverişi 2021 | Okul alışverişi listesi | Okul çantası, kalemlik, defter...

Okul alışverişi 2021 | Okul alışverişi listesi | Okul çantası, kalemlik, defter...

OKUL ALIŞVERİŞİ 2021 | OKUL ALIŞVERİŞİ LİSTESİ | OKUL ÇANTASI, KALEMLİK, DEFTER...

Listenin en önemli ihtiyaçları elbette kırtasiye malzemeleri... Okula dönüş kırtasiye alışverişi için aşağıdaki listemize göz atabilirsiniz.

KIRTASİYE MALZEMELERİ

  • Kurşun kalem, uçlu kalem, fosforlu, keçeli ve renkli kalemler
  • Kareli, çizgili defterler
  • Not defteri, müzik defteri, resim defteri
  • Silgi

Okul alışverişi 2021 | Okul alışverişi listesi | Okul çantası, kalemlik, defter...

  • Dosyalar
  • Sulu boya kuru, boya gibi boya malzemeleri ve fırçalar
  • A4 kağıdı
  • Yapıştırıcı

Okul alışverişi 2021 | Okul alışverişi listesi | Okul çantası, kalemlik, defter...

  • Daksil
  • Etiket
  • Cetvel takımı
  • Kalemtıraş

Okul alışverişi 2021 | Okul alışverişi listesi | Okul çantası, kalemlik, defter...

  • Zımba
  • Defter kaplama kağıdı
  • Post-it
  • Makas

Okul alışverişi 2021 | Okul alışverişi listesi | Okul çantası, kalemlik, defter...

  • Flüt veya melodika vb.
  • Karton, mukavva
  • Masa üstü takvim

Okul alışverişi 2021 | Okul alışverişi listesi | Okul çantası, kalemlik, defter...

TEMEL OKUL EŞYALARI

Okula dönüş için mutlaka gerekli olan okul eşyaları için aşağıdaki listemizden yararlanabilirsiniz.

  • Su matarası
  • Resim çantası
  • Beslenme kabı
  • Beslenme çantası
  • Sırt çantası
  • Beslenme örtüsü
  • Kalemlik

Okul alışverişi 2021 | Okul alışverişi listesi | Okul çantası, kalemlik, defter...

YARDIMCI MATARYELER 

  • Türkçe ve İngilizce sözlük
  • Coğrafi atlas
  • Deyimler ve atasözleri sözlüğü
  • Büyüteç
  • Okuma kitapları
  • Konu anlatımlı kitaplar
  • Test kitapları

Okul alışverişi 2021 | Okul alışverişi listesi | Okul çantası, kalemlik, defter...

KORONAVİRÜS HALEN DAHA BİTMEDİ: HİJYENE DİKKAT!

  • El dezenfektanı
  • Kolonya
  • Islak mendil
  • Selpak
  • Yedek maske
  • Siperlik

Okul alışverişi 2021 | Okul alışverişi listesi | Okul çantası, kalemlik, defter...

Okul alışverişlerini dilerseniz internet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz;

OKUL ALIVERİŞİNİ TRENDYOL'DAN YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

OKUL ALIŞVERİŞİNİ HEPSİBURADA.COM'DAN YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

OKUL ALIŞVERİŞİNİ ÇİÇEK SEPETİ'NDEN YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

OKUL ALIŞVERİŞİNİ MORHİPO'DAN YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

 

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