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Okul bazlı öğretmen eğitimi başlıyor! Kıdem arttıkça maaş da artacak!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla yapılan düzenleme hayata geçiyor. Okul bazlı öğretmen eğitimi hem öğrenciye hem öğretmene yarayacak.

Okul bazlı öğretmen eğitimi başlıyor! Kıdem arttıkça maaş da artacak!

Bir süredir gündemde olan ve başlanacağı tarih merakla beklenen eğitimde okul bazlı öğretmen eğitimi kısa süre içerisinde başlayacak. Yapılacak bu modelle birlikte öğrencilerin başarısını artırmak hedeflenirken öğretmenlerde de kıdem yükselecek. Kıdem arttıkça öğretmenlerin hem maaşı hem de memuriyet derecesi artacak. Ülke genelindeki iyi uygulama örneklerini yerinde görmeleri için mobilize edilecek olan öğretmenler daha kaliteli bir eğitim sergileyebilecek. 

YERİNDE İNCELEYECEK

Yapılan yeni modelde öğretmenler her kademedeki iyi uygulama örneklerini yerinde inceleyebilme fırsatına sahip olacak. 15'er günlük görevlendirme süresi ile Türkiye'nin her bölgesindeki farklı okullara özgü değişiklikleri, tecrübeleri bizzat yerinde inceleyerek kendi okuluna uygulayabilecek. Öğretmenlerin mesleki gelişimi de göz önünde bulundurulacak.

Okul bazlı öğretmen eğitimi başlıyor! Kıdem arttıkça maaş da artacak!

EĞİTİM SONUCU SINAVA GİRECEK

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunulması amacıyla eğitimler verilecek. Bu kapsamda 10 yıllık öğretmen, 180 saat meslek için eğitimden geçecek. Sonrasında yazılı sınava girecek, başarılı olan öğretmenler uzman öğretmen statüsüne geçecek . Bu yükselmeyle birlikte 1 derece ve 1.000 lira maaş zammı alacak.

10 yıllık uzman öğretmenler de  240 saatlik mesleki eğitimi tamamlayıp, sınavı geçerse başöğretmen unvanıyla birlikte ilave 1 derece ve 2.000 lira maaş artış hakkı elde edecek.

Okul bazlı öğretmen eğitimi başlıyor! Kıdem arttıkça maaş da artacak!

KIDEMLİ ÖĞRETMEN DAHA DEĞERLİ

Kıdemli öğretmenlerin eğitim sistemine sunduğu katkının çok daha etkin olduğu gözlemleniyor. 30 yıllık bir öğretmenin öğrenciye katkısı ile mesleğe yeni başlamış 7 yıl altındaki bir öğretmenin sunduğu eğitim katkısı arasında yaklaşık 5 kat fark olduğu araştırmalar sonucu ortaya konulmuş bir bilgi. Bu nedenle yeni modelle birlikte öğretmenlerin meslek sürecinde yetkinliğinin artırılması sağlanacak.

Okul bazlı öğretmen eğitimi başlıyor! Kıdem arttıkça maaş da artacak!

Ramazan Sarı
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