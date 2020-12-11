Okul nakilleri nasıl yapılır ilkokul, ortaokul, lise? Nakil işlemleri 2020 nereden yapılır?

Pandemi sürecinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime 4 Ocak tarihine kadar ara verildi. Milyonlarca öğrenci eğitimlerine EBA TV üzerinden uzaktan devam ediyor. Koronavirüs sürecinde online eğitim alan ve okul nakli yapmak isteyen bir çok öğrenci ve velisi araştırmalarını son günlerde yoğunlaştırdı Peki okul nakil işlemlerinin ne zaman yapılacak? Okul nakilleri nasıl yapılır? İşte ilkokul, ortaokul ve lise okul nakil işlemleri hakkında detaylar.

OKUL NAKİLLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2020? MEB

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar arası nakil başvurularında 18 Kasım 2020'ye kadar yapılan başvurular işleme alınacak, 31 Aralık 2020'ye kadar yeni başvuru alınmayacaktır" dedi ve nakiller durdu. Nakil uygulaması kapsamında öğrenciler, devlet ile özel okullar arasında, devletteki tüm okullar arasında, aynı zamanda sınavla öğrenci alan liselerden yerel yerleştirmeyle alanlar arasında geçiş yapabiliyordu. Okul nakillerin yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin MEB’den bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

OKUL NAKİLLERİ NASIL YAPILIR?

Okul nakil işlemleri nereden yapılacak? Okul değişikliği için okula gitmek zorunda kalmadan e-devlet üzerinden okul nakil başvuru talebinde bulunabilmekte. Okul nakil başvuruları, E-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir üzerinden giriş yaparak E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıt edilmekte.

E-DEVLETTEN OKUL NAKİLİ NASIL YAPILIR?

e devlet üzerinden nakil başvurusu yapmak içi şu yolları takip ediniz:

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir ye giriş yapılır.

Sol menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklanır.

Daha sonra sağ taraftan "Milli Eğitim Bakanlığı" seçeneğine tıklanır. "MEB Öğrenci Nakil İşlemleri" seçeneğine tıklanır.

Önünüze velisi olduğunuz öğrenciler listelenir.

Nakil yapmak istediğiniz öğrenci seçilir ve "Veli Nakil Sistemine Bağlan" seçeneğine tıklanır.

Önünüze çıkan seçeneklerden "Evet" seçeneğine tıklanır.

Nakil başvurusu yapmak istediğiniz okulu "Kurum" kısmından seçerek "Başvuruyu Kaydet" seçeneğine tıklanır.