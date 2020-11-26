Okul servis ücreti değişti mi? İstanbul'da okul servis ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da UKOME kararıyla okul servis ücretlerinde değişikliğe gidildi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında 'Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi' oy birliği ile kabul edildi. Peki İstanbul'da okul servis ücreti ne kadar oldu? Okul servis fiyatlarına zam mı geldi?

İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.