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  4. Okulda maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı?

Okulda maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın maske takma zorunluluğu ile ilgili açıklamaları merak ediliyor. Peki, Okulda maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? İşte detaylar...

Okulda maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı?

Tüm Türkiye bugün Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılacak açıklamalara odaklanmıştı. Bakan Koca koronavirüs  yasaklarına dair açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda, Okulda maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı?

Okulda maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı?

OKULDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU? MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Fahrettin Koca, "Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar, mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değildir. Şimdi bakanlık olarak aldığımız kararları açıklıyorum" diyerek alınan kararları sıraladı:

1 - Artık açık havada maske zorunluluğu kalkıyor

2 - Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise mesafe kuralına uyuluyorsa maske artık şart değil

3 - Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı.

4 - Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek

5 - Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek

5. maddede görüldüğü gibi belirli şartlar alında okullarda maske yasağı kaldırılabilecek. Daha detaylı olarak ise aşağıdaki metin gösterilebilir:

Bakan Koca,

"Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani uçak, otobüs ve tiyatro gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi nerede gerekiyorsa ise yanımızda taşımamız gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Okulda maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorunluluğu kalktı mı?

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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