Milyonlarca öğrenci vaka artışları nedeniyle yeniden uzaktan eğitim görmeye başladı. Okulların açılacağı ve sınavların başlayacağı tarih 4 Ocak olarak öngörülüyordu. Ancak Ziya Selçuk, adımların sağlam atılması gerektiğini belirterek yüz yüze eğitimin 4 Ocak'ta başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine, salgının bir düşüş eğilimine girdiğini, ama bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Salgının durumunu her gün takip ettiklerini ifade eden Selçuk, tüm öğrenci, öğretmen ve ailelerinin temaslı ya da pozitif durumlarını günlük izlediklerini anlattı.

Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kuruluyla istişarelerde bulunduklarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla da bugün bir görüşme yaptığını belirtti.

Aşı değişkeninin, salgının seyrindeki düşmenin, umut verici olduğuna işaret eden Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki tüm kabine toplantılarında da konunun ele alındığını bildirdi.

4 OCAKTA OKULLAR AÇILACAK MI?

Bakan Selçuk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:.

"4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız."

2020-2021 LGS VE YKS MÜFREDATI

Uzmanlarımızdan oluşan bir heyetimiz var. Uzmanlardan oluşan, 40 kere düşünüp, kırk kere değerlendirmeler yapıyorlar. Uzun ve orta vadeli programlar yapıyorlar. Öğrenciler LGS ve YKS'de müfredatın tamamından sorumlu olacak. Yaptığımız değerlendirme, geçtiğimiz Mart ayında MEB'in hiçbir hazırlığı yokken, EBA altyapısı sınırlıyken, uzmanlarla konuştuk, denildi ki, toplum hazırlıksız, geçici bir karar almak zorundaydık. Bu sene için baktığımızda tek dönemden devam edersek eğitimi yarım bırakacak bir şey olur. Farklı yaklaşımlar sergileriz, durumun farkındayız. Son sınıfta üniversite sınavına girecek olan çocuklar hepsi rapor alıp evde kalan gruplar. Kararları tek başımıza almıyoruz. İşlenmeyen hiçbir konu yok ki, sınavda sorulacak olsun. Biz mevcut duruma göre bir karar aldık. Şu anda tüm müfredattan sorumluyuz ama ileride başka süreçler yaşanır, esnek davranmak zorundayız elbette. Biz de gelecek aylarda ne olacağını biz de bilmiyoruz. Biz soruları belli konulardan da diğer konulardan sorsak, bunu yapabilme kapasitesi var. İşlenmeyen konuları öğrencilerimize sormuyoruz. Bütün bilim insanlarının ortak görüşü şekilde. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için kaynak yayınlıyoruz. Öğrencilerimiz endişe etmesin. Eğitim kayıplarını azaltmak için ciddi bir duruşa ihtiyaç var.