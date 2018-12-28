Okullar hangi illerde tatil? 28 Aralık Cuma hangi illerde okullar tatil?

Türkiye genelinde kar etkili olmaya devam ediyor. Ulaşımı aksatan kar tam 14 ilimizde eğitime ara verilmesine sebep oldu. İşte valiliklerden gelen açıklamaya göre 28 aralık Cuma günü okulları tatil olan illerimiz...

ELAZIĞ'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 28 ARALIK CUMA

Elazığ kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, mevcut kar yağışının il genelinde devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayının beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 28 Aralık 2018 Cuma günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Öte yandan, yarın kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

SİVAS'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 28 ARALIK CUMA

Sivas'ın Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde kar yağışının ardından soğuk hava ve buzlanma etkisini gösterdi.

Buzlanma nedeniyle üç ilçede taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan il merkezi ve ilçelerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Yetkililer buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? 28 ARALIK CUMA

Kayseri'de kar yağışının ardından etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullar ile Erciyes Üniversitesinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda beklenen buzlanma nedeniyle, merkez Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kaymakamlıklarca yapılan değerlendirmede de Bünyan, Develi, Akkışla, İncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Felahiye, Özvatan, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde de yarın okulların tatil edilmesine karar verildi.

Yarın kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kötü hava şartları ve buzlanma beklentisi nedeniyle üniversitede eğitime bir gün ara verildiğini, yarın yapılması planlanan sınavların ertelendiğini duyurdu.

ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 28 ARALIK CUMA

Ardahan’da, yoğun kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile ilçelerde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edildi.

Ardahan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir” denildi.

VAN'DA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ? 28 ARALIK CUMA

Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Varto ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullar 28 Aralık 2018 Cuma günü tatil edildi.

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkili olduğu Erzurum’da yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ile meteorolojik verilere göre kar yağışının ardından oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 28 Aralık Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Açıklama ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 28 ARALIK CUMA

Karaman'da olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanmanın ulaşıma engel olabileceği belirtilerek, Karaman merkez ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BAYBURT VE GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL 28 ARALIK CUMA

Kar nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'de ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. İki kentte, kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayıldı.

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL 28 ARALIK CUMA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova Kaymakamlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okulların yarın için tatil edildiği bildirildi.

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ? 28 ARALIK CUMA

Rize'de etkili olan kar nedeniyle İkizdere ilçesinde eğitime yarın ara verildi.

İlçede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle İkizdere ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 28 ARALIK CUMA

Malatya'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde okulların tatil edildiğini söyledi.

Tatlı, 3 ilçe dışında diğer yerlerde eğitim ve öğretime devam edileceğini, başka bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

NEVŞEHİR'DE OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Nevşehir’de aşırı buzlanmadan dolayı köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Nevşehir il genelinde köy okulları ile taşımalı eğitime 28.12.2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Kozaklı ve Derinkuyu ilçelerimizde tüm ilçe genelindeki okullarda eğitim ve öğretime 28.12.2018 Cuma günü 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.