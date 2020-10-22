2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi Millî Eğitim Bakanlığınca belirlendi. Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvim 81 ile gönderildi. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos Pazartesi günü başladı. Peki Okullar ne zaman kapanacak? 2020 ara tatil ne zaman?

2020 ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de,

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB'in takvimine göre, okullarda ikinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi İle İlgili Çizelgeye Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

MEB RESMİ TATİLLER 2020-2021

1) Ramazan Bayramı Tatili : 12, 13, 14, 15 Mayıs 2021 tarihlerinde olup 3,5 gündür.

2) Kurban Bayramı Tatili: 19-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında olup, 4,5 gündür. Bu tatil 2020-2021 ders yılı dışında kalmaktadır.

3) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu resmi tatil günleri işgünü olarak sayılmaktadır.

4) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 15 inci Maddesinin birinci fıkrası hükümleri doğrultusunda; "Ders yılı iki döneme ayrılır ve her dönemde bir ara tatil yapılır. Ders yılının başlaması, yarıyıl tatili, ara tatiller ile yaz tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça duyurulur. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur."

5) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 5 inci Maddesinin birinci fıkrasına göre; "Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır."

6) Öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin Eğitim Programı, 2020-2021 ders yılı ile ilişkilendirilmiş ve bu eğitim ve öğretim yılının bir parçası olarak planlanmıştır.

HANGİ SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI?

31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim süreci 21 Eylül'de 1. sınıfların ve anaokullarının seyreltilmiş ve kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmesiyle başladı. Ardından 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıflar için 12 Ekim'de eğitim yüz yüze olarak başladı.

5. VE LİSE 9. SINIFLAR NE AÇILACAK?

Yüz yüze eğitim ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar için devam edecek. Merakla beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Buna göre, ortaokul 5. ve lise 9. sınıflar 2 Kasım Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacaklar.

6, 7, 10, 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz." dedi.