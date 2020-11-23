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  3. Okullar yeniden ne zaman açılacak? MEB resmi açıklama son dakika

Okullar yeniden ne zaman açılacak? MEB resmi açıklama son dakika

Kasım ayında ara tatil dönüşü dersler yeniden uzaktan eğitim şeklinde yapılmaya başlandı. Pandemideki vaka artışı nedeniyle okullar kapatıldı ve dersler 23 Kasım 2020 itibariyle EBA üzerinden verilmeye başlandı. Peki okulla yeniden açılacak mı? Okullar yeniden ne zaman açılacak? İşte MEB resmi açıklama son dakika...

Okullar yeniden ne zaman açılacak? MEB resmi açıklama son dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hem uzaktan hem yüz yüze olan dersler yarıda bırakıldı. Öğrenciler derslerini bu kez tamamen uzaktan almaya başladı. Peki bu yıl okullar açılacak mı? 2.dönem okullar açılır mı? Okullar yeniden ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açıklama son dakika ...

OKULLAR YENİDEN NE ZAMAN AÇILACAK? MEB'DEN AÇIKLAMA

MEB: "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edeceğiz"

Bakan Selçuk: "31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek"

"Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak."

"Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır."

"Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler yüz yüze gerçekleştirilebilecek."

"30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştıracağız. 500 bin tableti yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız."

"Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürmektedir."

"Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir."

"Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız."

"Öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücretlerini almaya devam edecekler."

Okullar yeniden ne zaman açılacak? MEB resmi açıklama son dakika

OKULLARDA SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam."

Okullar yeniden ne zaman açılacak? MEB resmi açıklama son dakika

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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