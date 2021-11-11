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Okullarda ilk ara tatil başlıyor! Son ders zili yarın!

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılındaki  ilk ara tatillerini 15-19 Kasım'da yapacaklar. 

Okullarda ilk ara tatil başlıyor! Son ders zili yarın!

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılındaki  ilk ara tatillerini 15-19 Kasım'da yapacaklar. 

 Kovid-19 salgınından dolayı eğitime neredeyse 1,5 yıllık ara verilmişti. Bu aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, yüz yüze ve tam zamanlı olarak 6 Eylül 2021 tarihinde başlatılmıştı.

15 Kasım 2021 Pazartesi günü birinci dönem ara tatili başlayacak, 19 Kasım Cuma günü ise sona erecek. Öğrencilerin ara tatil öncesinde son dersleri yarın.

Okullarda ilk ara tatil başlıyor! Son ders zili yarın!

ÖĞRETMENLER MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ

Bu ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi verilecek. Ancak bu eğitim uzaktan erişimle sağlanacak. Evden yapılacak bu eğitim süresince öğretmenler okula gelmeyecek ve idari izinli sayılacaklar.

Okullarda ilk ara tatil başlıyor! Son ders zili yarın!

Öğrencilerin ara tatil sürecini dinlenerek geçireceği ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklanmıştı.

Okullarda ilk ara tatil başlıyor! Son ders zili yarın!

21 OCAK 2022'DE ARA TATİL BİTİYOR

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü ara tatilin ardından tamamlanacak. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma bitecek.

Okullarda ilk ara tatil başlıyor! Son ders zili yarın!

Öğrencilerin ikinci dönemde ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında olacak. 7 Şubat 2022 tarihinde başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek

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