Koronavirüs salgını sürecinde derslerini uzaktan eğitim şeklinde alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dönem sonuna yaklaşıldığı şu günlerde karnelerini nasıl alacaklarını merak ediyor. Konuya ilişkin MEB'den son dakika açıklaması geldi. Peki Okullarda karne verilecek mi 2020? Okul karneleri ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul, liselerde karneler yüz yüze verilecek mi?

KARNELER NASIL DAĞITILACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak." denildi.

OKULLARDA SINAVLAR YAPILACAK MI?

MEB ayrıca bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacağını, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirleneceğini bildirdi..

MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! 22 Ocak'a kadar devam edecek

UZAKTAN EĞİTİM UZATILDI MI?

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 22 Ocak'a kadar uzatıldı.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.