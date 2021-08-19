Okullarda PCR testi zorunlu mu? Haftada kaç gün yapılacak? PCR testi öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz mi? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde yer verdik.

OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşmasında okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacağı haberini vermişti. Konuşmalarına devam eden Erdoğan, henüz aşı olmamış öğrenci, öğretmen ve personelin PCR testinin zorunlu olduğunu dile getirdi.

HAFTADA KAÇ GÜN YAPILACAK?

Henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2defa PCR testi yaptırmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi istenileceğini belirtti.

PCR TESTİ ÖĞRENCİ VE ÜCRETSİZ Mİ?

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşamasının ardından yaptığı açıklamada okullar ve üniversiteler için gerekli PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabileceğini açıkladı.