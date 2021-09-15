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  3. Okullardan erken gelen korona sürprizi! Aynı sınıfta 4 pozitif!

Okullardan erken gelen korona sürprizi! Aynı sınıfta 4 pozitif!

Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda 4 öğrencinin korona virüs testleri pozitif çıktı. Vakaların görüldüğü sınıf karantinaya alınırken öğrenciler evlerine gönderildi. Öğrenciler 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacaklar.

Okullardan erken gelen korona sürprizi! Aynı sınıfta 4 pozitif!

Bir sınıfta öğrencilerde korona virüs belirtileri tespit edilen Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda hızlıca öğrencilere korona virüs testi yaptırıldı.

ÖĞRENCİLER EVE GÖNDERİLDİ

4 öğrencinin testlerinin pozitif çıkması üzerine sınıfta bulunan bütün öğrenciler evlerine yollandı.

Öğrenciler 14  gün süresince uzaktan eğitim alacaklar.

Okullardan erken gelen korona sürprizi! Aynı sınıfta 4 pozitif!

“VAKA ARTIŞI ÇOK HIZLI OLDU”

Edirne’de bazı okullarda korona virüs vakalarının artmaya başladığını belirten Veli Der Derneği Edirne Başkanı Benay Gürsel; “Edirne’de iki sınıf karantinada. Ancak diğer okullardan da pozitif vaka haberlerini maalesef alıyoruz. Vakalar 14-15 gün geçtikten sonra yavaş yavaş başlar diye düşünüyordum ama Edirne’de çok hızlı oldu vaka artışı” dedi.

Okullardan erken gelen korona sürprizi! Aynı sınıfta 4 pozitif!

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