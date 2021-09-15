Okullardan erken gelen korona sürprizi! Aynı sınıfta 4 pozitif!

Bir sınıfta öğrencilerde korona virüs belirtileri tespit edilen Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda hızlıca öğrencilere korona virüs testi yaptırıldı.

ÖĞRENCİLER EVE GÖNDERİLDİ

4 öğrencinin testlerinin pozitif çıkması üzerine sınıfta bulunan bütün öğrenciler evlerine yollandı.

Öğrenciler 14 gün süresince uzaktan eğitim alacaklar.

“VAKA ARTIŞI ÇOK HIZLI OLDU”

Edirne’de bazı okullarda korona virüs vakalarının artmaya başladığını belirten Veli Der Derneği Edirne Başkanı Benay Gürsel; “Edirne’de iki sınıf karantinada. Ancak diğer okullardan da pozitif vaka haberlerini maalesef alıyoruz. Vakalar 14-15 gün geçtikten sonra yavaş yavaş başlar diye düşünüyordum ama Edirne’de çok hızlı oldu vaka artışı” dedi.