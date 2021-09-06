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  3. Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik felç oldu! 3 dakikalık yol 1 saatte geçilemedi!

Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik felç oldu! 3 dakikalık yol 1 saatte geçilemedi!

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına gelirken vatandaşlar zamanlarının birçoğunu trafikte geçirmek zorunda kaldılar.

Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik felç oldu! 3 dakikalık yol 1 saatte geçilemedi!

Yüz yüze eğitim 5 gün olacak şekilde tüm yurtta başlamasının ardından megakent İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Servis araçlarının trafiğe katılmasının yanı sıra vatandaşların da kendi özel araçlarıyla yola çıktığı görüldü.

TOPLU TAŞIMA DOLDU TAŞTI

Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda gözle görülür bir yoğunluk yaşanırken TEM Otoyolu ile D-100 Karayolunda ve bazı bağlantı noktalarında yoğunluk arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikameti Şirinevler mevkisinde başlayan trafik, Zincirlikuyu çıkışına kadar devam ederken, TEM Otoyolunun aynı güzergahındaki yoğunluk Seyrantepe sonrası normale döndüğü görüldü. 

Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik felç oldu! 3 dakikalık yol 1 saatte geçilemedi!

Ayrıca genel olarak trafik yoğunluğunun yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafiğin akıcı olduğu ifade edildi. 

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Kartal ve Maltepe mevkilerinde trafik yavaş ilerliyor.

Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik felç oldu! 3 dakikalık yol 1 saatte geçilemedi!

DENETİMLER YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 08.40'ta yüzde 63, 09.10'da ise yüzde 56 olarak ölçüldü.

Öte yandan trafikteki yoğunluk, polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı denetimlerle de görüntülendi.

Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik felç oldu! 3 dakikalık yol 1 saatte geçilemedi!Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik felç oldu! 3 dakikalık yol 1 saatte geçilemedi!

Tayfun Altuntaş
Editör
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