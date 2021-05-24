Okurken kanınız donacak! Annesini satırla öldürüp, kafasını tencerede sakladı

Küçükçekmece'de kelimenin tam anlamıyla vahşet yaşandı. Türkiye'yi sarsan cinayetin ayrıntıları kan dondurdu. Genç bir kadın, annesini satırla öldürdü, kafasını keserek tencereye koydu. Dehşete düşüren olay, komşunun şüphesi üzerine ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Olay bir sitenin 7. katında yaşanan olayda acil tıp teknisyeni olarak çalışan Tuğçe S., iki gün önce annesi Sevilay Palabıyık ile tartıştı. İddiaya göre Tuğçe S. tartışma sırasında annesini öldürmekle tehdit etti. Kızından ölüm tehdidi alan talihsiz anne savcılığa giderek kızından şikayetçi oldu. Kızı ile tartıştıktan sonra korkuya kapılan anne, yaşananları bir komşusuna anlattı. Annenin şikayeti üzerine Tuğçe S. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak bir süre sonra eve dönen Tuğçe S., vahşi cinayeti işleyerek annesini satırla öldürdü. Ardından annesinin kafasını kesen genç kadın, tencereye koyarak dolabın üzerine sakladı.

KOMŞUSUNUN ŞÜPHESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Duyanların inanmakta güçlük çektiği olay anne Palabıyık'ın komşusu sayesinde ortaya çıktı. Sevilay Palabıyık'tan haber alamayan komşusu şüphelenerek ısrarla kapıyı çaldı. Kapıyı açan katil zanlısı Tuğçe S., önce annesini tatile gittiğini, ardından da rahatsız olduğunu söyledi. Yaşananlar üzerine şüphelenen komşu, polise haber verdi. Evde arama yapan polis ekipleri Palabıyık'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Evde yapılan uzun aramalar sonunda Palabıyık'ın bedeninde ayrılan kafası, dolabın üzerinde bir tencere içerisinde bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Tuğçe S.'nin bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

"SÜREKLİ KAVGA EDİYORLARDI"

Olayı anlatan Sevilay Palabıyık'ın bir komşusu, "Çok iyi bir insandı. Kendi halinde zararsız güzel yürekli bir insandı. Kesmiş doğramış kafasını tencereyle dolabın üzerine koymuş. Bedeni de banyoda leğendeymiş. Sürekli kavga ediyorlarmış. Kızını tanımam genç bir kızdı hemşireymiş. Senelerdir birkaç sefer gördüm" açıklamasında bulundu.