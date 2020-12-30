Olan yine vatandaşa olacak! Köprü ücretlerine yeni yılda zam geliyor

Türkiye'nin bütçesinde önemli yeri olan mega projelere yeni yılla birlikte yeniden zam gelecek. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre devlet yap-işlet-devret (YİD) ile inşa edilen Yavuz Sultan Selim- Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi bazı projeler için bu projeleri üstlenen işletmelere, araç geçiş garantisi verdi. Taahhüt edilen araç geçişlerinin, belirlenen sayıların altında kalması durumunda söz konusu farkı devlet hazine bütçesinden ödüyor.

YILDA İKİ KEZ ZAM YAPILIYOR

Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile otoyol geçiş ücretleri, sözleşme gereğince belli aralıklarla (yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında) yenileniyor. Bu ücretler belirlenirken dolar kurunun düzeyi önemli bir parametre olarak öne çıkıyor. Kur artışı, geçiş ücretlerine doğrudan yansıyor.

ANKARA ONAY VERİRSE ZAMLARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre ABD Doları alış kuru ve ABD’deki tüketici enflasyonunun tayin edici önemli iki değere göre hesaplamanın yapıldığını söyledi. Hesaplamaların ardından hükümetin olur vermesiyle yeni ücretlerin hafta sonu uygulamaya girmesi bekleniyor.

AVRASYA TÜNELİ

Avrasya Tüneli’nde, yeni tarifelerin 1 Şubat’ta uygulamaya girmesi bekleniyor. Söz konusu projede, geçiş ücretleri hesaplama yöntemi şöyle:

ARAÇ GEÇİŞ ÜCRETİ

4.5 dolar düzeyinde bulunuyor. 4 dolar olarak öngörülen tutar, projede gündeme gelen bazı maliyetler nedeniyle bir miktar arttı.

ABD ENFLASYONU

ABD enflasyon artışı, belli bir dönemdeki birikimli artış (Son 9-10 yıl alınıyor) hesaplamaya dahil ediliyor.

DOLAR KURU

2 Ocak 2020’de Merkez Bankası’nın ilan edeceği dolar kuru alınacak.

KDV

Bunlara ek olarak yüzde 8 KDV de geçiş ücretlerine eklenecek.