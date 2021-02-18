Olası İstanbul depreminde yeni senaryo korkutucu: 200 bin bina hasar alacak, 3 milyon vatandaş etkilenecek! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul'da gelecek 10 yıl içinde yaşanması beklenen büyük Marmara depremine ilişkin açıklamalarda bulunarak kentteki 200 bin binanın bu depremden orta ve ağır ölçekte hasar alacağını, bunun da 3 milyon insanı etkileyebileceğini kaydetti.

1 13 Deprem uzmanlarının yaptığı deperlendirmelere göre önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşmesi beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, böyle bir durumda İstanbul'da yaşanacak zararı açıkladı.